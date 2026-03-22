Adıyaman'da sele kapıldıktan sonra yüzerek çıktıkları mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sel sularına kapılan bir traktörün yolcuları, mağaraya sığındı. Ekipler, mahsur kalan dört kişiyi kurtardı.
Dikilitaş köyü yakınlarında seyreden 36 AL 959 plakalı traktör, sağanak sonrası yükselen dere yatağından geçiş yaptığı sırada sel sularına kapıldı.
Traktörde bulunan M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U, yüzerek bölgedeki bir mağaraya sığındı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mağarada mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan