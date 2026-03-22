Haberler

Adıyaman'da sele kapıldıktan sonra yüzerek çıktıkları mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sel sularına kapılan bir traktörün yolcuları, mağaraya sığındı. Ekipler, mahsur kalan dört kişiyi kurtardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörle sel sularına kapıldıktan sonra yüzerek sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Dikilitaş köyü yakınlarında seyreden 36 AL 959 plakalı traktör, sağanak sonrası yükselen dere yatağından geçiş yaptığı sırada sel sularına kapıldı.

Traktörde bulunan M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U, yüzerek bölgedeki bir mağaraya sığındı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağarada mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Kariyerinin geri kalanını derinden sarsacak büyük tehlike
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf