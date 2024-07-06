Adıyaman'da otomobil ile kamyon çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mithat Köse'nin kullandığı otomobil ile Mustafa Ünsal yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mithat Köse'nin kullandığı 05 LK 554 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köprüsünde Mustafa Ünsal yönetimindeki 02 BK 095 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Köse kurtarılamadı.