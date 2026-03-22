Adıyaman'da dere yatağına devrilen otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 44 AGT 428 plakalı otomobil, Pınarbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Kaya