Adıyaman'da haber alınamayan otizmli çocuğun arama çalışmalarına ara verildi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel için başlatılan arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle yarına kadar durduruldu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, çocuğun bulunması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı köyündeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Evin yakınındaki dere yatağında jandarma, UMKE, AFAD, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

Çocuğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Arama çalışmaları, Kotur Çayı'ndaki HES bölgesinde yoğunlaştı. Bu kapsamda baraj kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü.

Bölgede ikamet eden bazı vatandaşların gönüllü destek olduğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İşte rüşvetin belgesi! Suçüstü yakalandılar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı

Gördüğü şeye yumruk sallayıp sevinince iki ülke arasında kriz çıktı