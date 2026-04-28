Adıyaman'da gökkuzgun görüntülendi

ADIYAMAN'da doğa gözlemleri sırasında, gökkuzgun görüntülendi.

Parlak mavi, turkuaz ve kahverengi tonlara sahip olan gökkuzgun, Türkiye'de genellikle yaz aylarında görülüyor. Göçmen kuşlar arasında yer alan bu tür, açık alanlar, tarım arazileri ve seyrek ağaçlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Özellikle böceklerle beslenerek doğal dengeye katkı sağlayan gökkuzgun, doğada çekimler gerçekleştiren fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül tarafından görüntülendi. Gökkuzgun, göz alıcı renkleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı