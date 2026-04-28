Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Suvarlı beldesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı.
Kavgada 4 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan