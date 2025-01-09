Adıyaman'da Akaryakıt Tankeriyle Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Adıyaman-Besni yol ayrımında bir akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Adıyaman'da akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 27 GG 300 plakalı otomobil ile 02 FY 339 plakalı akaryakıt tankeri, Adıyaman- Besni yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel