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Adilcevaz'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği

Adilcevaz'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Etkinliği
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadına şiddetle mücadele vurgulandı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, kadına karşı şiddete sıfır tolerans mesajı verirken, kadınların haklarının ihlali konusunda toplumda farkındalık oluşturacak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün konferans salonunda program yapıldı.

Kaymakam Nurhalil Özçelik, yaptığı konuşmada, kadına şiddete her zaman karşı olduklarını söyledi.

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"Kadınlara karşı şiddete sıfır tolerans. Kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimi engelleyen her birey insanlık suçu işlemekte. Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Programa, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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