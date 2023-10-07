Adapazarı'nda Tabanca İle Vurulan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eşi İlkay Akcan tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan Tansu Akcan, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tansu Akcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. B.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eşi İlkay Akcan tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan Tansu Akcan, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tansu Akcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. B.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ahmet Cüneyt KULAK/ADAPAZARI(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel