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Adapazarı'nda Tabanca İle Vurulan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eşi İlkay Akcan tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan Tansu Akcan, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tansu Akcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. B.T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.