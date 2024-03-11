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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

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Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta ve partililerle birlikte evleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve talepleri dinledi. Ramazan ayını tebrik ederek imsakiye hediyelerini takdim etti.

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Karaman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta ve partililerle evleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

Birlikte bereket olduğunu vurgulayan Işıksu, "Gönül gönüle her zaman, her yerde milletimizleyiz. Göz bebeğimiz Yenikent'te, Korucuk ve 15 Temmuz Camili mahallelerimizin ardından Karaman Mahallemizde kapı kapı dolaştık, yüzlerce zile bastık, binlerce hemşehrimizle buluştuk, ramazan ayını tebrik ederek imsakiye hediyemizi takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Işıksu, gönlünü açan, teveccüh gösteren herkese teşekkür ederek, "Ramazan-ı Şerif'in rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. İnancımız tam, Adapazarı için yola devam." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mutlu Işıksu Adapazarı Çağlayan AK Parti Karaman MHP Politika Güncel Haberler

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