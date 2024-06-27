Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aladağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeyi ziyaretinde Aladağ Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi alan Köşger, daha sonra belediye binasında hizmet veren İlçe Halk Kütüphanesine geçti.

Burada bulunan gençlerle sohbet eden Köşger, açık hava toplantısında da muhtarlarla ve vatandaşlarla görüştü.

Vali Köşger, yaptığı açıklamada, Adana'yı daima bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını amaçladıklarını kaydetti.