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Adana Valiliği'nden Kahve Zincirine Silahlı Saldırı Açıklaması

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Adana Valiliği, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. olduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tüfek ile birlikte yakalanmıştır ve konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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