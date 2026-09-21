Haberler

Adana Sarıçam'da Cevdet Abay, ofisinde kasığından vurularak hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam'da Cevdet Abay, ofisinde kasığından vurularak hayatını kaybetti
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Sarıçam'da buğday ve mısır alım-satımı yapılan iş yerinin sahibi Cevdet Abay (63), ofisinde kasığından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Abay'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ADANA'da Cevdet Abay (63), iş yerindeki ofisinde kasığından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıçam ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki buğday ve mısır alım-satımı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Cevdet Abay, iddiaya göre, ofisinde oturduğu sırada silah sesi duyuldu. Ofise giren çalışanları, Abay'ı kasığından tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ofiste bulundu. Olayı duyup, iş yerine gelen Abay'ın yakınları gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin ardından Abay'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp...

İstanbul dahil 6 il için alarm! Yarın sabah başlayıp...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlayda'yı 12 kurşunla öldürmekten yargılanan sanık, genç kadının annesinden şikayetçi oldu

Sanık, 12 kurşunla öldürülen İlayda'nın annesinden şikayetçi
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini akrabalarına değil onlara bırakıyor

Vasiyetini açıkladı! Boğaz manzaralı evini onlara bırakıyor
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
'Yargıya müdahale' soruşturmasında 2'si avukat 5 tutuklama! İfadelerde hakim ve savcıların da adı geçti

Avukatlar tutuklandı, sıra hakim ve savcılarda! HSK'ye yazı gitti
Asker eğlencesinde kan aktı! Halayda el eleyken yumruk yumruğa geldiler

Asker eğlencesinde kan aktı! El eleyken yumruk yumruğa geldiler
Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle geziyor! Keban'da oto yıkamacıya girip araba gibi yıkandı

Örümcek Adam oto yıkamacıya girdi! Araba gibi köpüklendi