Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişinin ölümünde 2 şüpheliye tutuklama verildi

Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişinin ölümünde 2 şüpheliye tutuklama verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 Ekim'de 3. kattaki evin penceresinden düşen kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Olay sırasında evde oldukları belirlenen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sofudede Mahallesi'nde 2 Ekim'de bir apartmanın 3. katındaki ikametin penceresinden düşen Özhan Öztürk'ün (42) ölümünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ç. ve eski eşi Sibel K'nin işlemleri tamamlandı.
Olay sırasında evde oldukları belirlenen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Mehmet Ç. ve Sibel K. tutuklandı.