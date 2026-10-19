Adana Kozan'da güven uygulamasında 4 firari hükümlü yakalandı

Adana Kozan'da güven uygulamasında 4 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Trafik denetimlerinde 153 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza kesilirken 41 araç trafikten menedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde güven uygulamasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Öte yandan trafik denetimlerinde de 153 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi, 41 araç trafikten menedildi.
Kaynak: AA