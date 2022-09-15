Adana haberi... Adana'da tırın çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı Güncel Haberler Gelen Adana haberlerine göre Kozan ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı. Kozan ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı. Furkan Y. yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı tır, Çanaklı Mahallesi'nde Erdinç Ç. yönetimindeki 46 ACF 273 plakalı otomobile arkadan çarptı. Araçta bulunan Şerife Ç. ile çocukları Eymen Talha Ç. ile Ecrin Ç. yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır şoförü Furkan Y, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Çanaklı Kozan DKY Güncel Haberler

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