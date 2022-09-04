Son dakika haberi... Ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Sarıçam Adana Güncel Haberler Son Dakika

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