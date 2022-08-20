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Adana gündem haberleri: Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi

Adana gündem haberleri: Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi

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Adana haber: Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'nın Feke ilçesinde konser verdi.

Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'nın Feke ilçesinde konser verdi.

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen 13. Geleneksel Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği Festivali etkinlikleri kapsamında Düzağaç, hayranları ile buluştu.

Tapan Paşalı Mahallesi'nde gerçekleşen konserde Düzağaç sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Feridun Düzağaç Adana Güncel Haberler

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