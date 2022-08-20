Adana gündem haberleri: Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi Güncel Haberler Adana haber: Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'nın Feke ilçesinde konser verdi. Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'nın Feke ilçesinde konser verdi. Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen 13. Geleneksel Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği Festivali etkinlikleri kapsamında Düzağaç, hayranları ile buluştu. Tapan Paşalı Mahallesi'nde gerçekleşen konserde Düzağaç sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, katılımcılar keyifli vakit geçirdi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın Feridun Düzağaç Adana Güncel Haberler

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