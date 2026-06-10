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Adana'da yolda yürüyen kadının kafasına sineklik düştü

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Adana'nın Çukurova ilçesinde yolda yürüyen bir kadının kafasına havadan sineklik düştü. Kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yolda yürürken kafasına sineklik düşen kadın yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, yanındaki kişiyle yürüdüğü sırada havadan kafasına sineklik düştü.

Yere yığılan kadın, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
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