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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yolda yürüyen Nursel S., Ramazan S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta dün Nursel S, yolda yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Nursel S'yi hastaneye kaldırdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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