Adana'da üzerine profil düşen işçi öldü
Adana'nın Sarıcam ilçesinde üzerine profil düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Sarıcam ilçesinde üzerine profil düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda boya yapan Mahmut Turan'ın (33) üzerine iş makinesinin taşıdığı demir profil düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Turan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade