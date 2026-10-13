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Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanık 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 450 bin TL ceza aldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 450 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 450 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık C.A.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 14 Haziran'da sanığın, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki parkta gece saatlerinde buluştuğu kişiye 14,63 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hap satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunan sanığa, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini istedi.

C.A.B. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 450 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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