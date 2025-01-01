Adana'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Bahadır Kopan Toprağa Verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bahadır Kopan'ın cenazesi toprağa verildi.

Adana-Ceyhan kara yolu Yılankale Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kopan (50) için Burhanlı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Kopan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Kopan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.