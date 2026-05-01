Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobil ile SUV tipi 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde 01 BFL 527 plakalı otomobil, Yakup A. (63) yönetimindeki 01 BBM 259 plakalı SUV tipi araç ve Tahsin A'nın (39) kullandığı 01 AVJ 096 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Yakup A. ve eşi Gülseren A. (64), diğer sürücü Tahsin A. ile yakınları Mehmet A. (71) ve Tuğba A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülseren A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.