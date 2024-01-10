Adana'da TIR'ın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

ADANA'da otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı kadın öldü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yenibaraj Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otoyoldan karşıya geçmek isteyen kadına, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 AAY 441 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.