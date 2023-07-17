Adana'da Tahta Palet İmalathanesinde Yangın Çıktı

Adana'da tahta palet üretiminin yapıldığı bir imalathane, çıkan yangın sonucu zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemedi.

ADANA'da tahta palet üretiminin yapıldığı imalathane, çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki tahta palet imalathanesinde çıktı. İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri imalathaneyi Saran alevlere köpüklü su ile müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu alevler, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Çevrede korkuya yol açan yangın, imalathanede büyük çaplı hasara neden oldu. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattıPolisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.