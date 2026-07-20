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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Adana'da sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenen Aykut Şahinel (45), yaklaşık 5 kilometre sonra sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenen bir erkek, yaklaşık 5 kilometre sonra sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede hayatına kaybeden kişinin Aykut Şahinel (45) olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanalda bir kişinin sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sualtı polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin akıntı yönünde başlattığı çalışma sonucunda, sürüklenen kişi ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi mevkisinde sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan inceleme hayatını kaybeden kişinin Aykut Şahinel olduğu belirlendi.

Şahinel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinel'in kanala nereden ve nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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