Adana'da yolda su satan Ali Eker'e çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, polisin kamera görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. Sürücü ifadesinde, kazayı fark ettiğini ancak bir şey olmadığını düşünerek olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Adana'da Su Satana Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücü Yakalandı

Adana'da yolda su satan Ali Eker'e çarpıp ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, Seyhan polisinin 195 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. Sürücü ifadesinde, "Aracımın yan aynasına birinin çarptığını gördüm ancak bir şey olmamıştır düşüncesiyle kaza yerinden ayrıldım" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 18 Ekim günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bilal D. (24), kullandığı otomobil ile bulvarda su satan Ali Eker'e (42) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eker ağır yaralanırken sürücü Bilal D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Eker, burada gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. 30 gün yoğun bakımda kalan Eker, yapılan müdahalelere rağmen 16 Kasım'da hayatını kaybetti ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde babası Ahmet Eker'in yanına defnedildi.

195 saatlik görüntüler incelendi, saklandığı yerde yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ali Eker'in ölümüne sebebiyet veren otomobil sürücüsünün izini sürmeye başladı. 21 iş yerinde toplam 195 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, sürücünün Bilal D. olduğunu tespit etti. Ekipler Bilal D.'yi evinde yakaladı.

Emniyete götürülen sürücü Bilal D.'in ifadesinde, "Kazayı ben yaptım, aracımın yan aynasına birini çarptığını gördüm ancak bir şey olmamış düşüncesiyle kaza yerinden ayrıldım" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Bilal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA