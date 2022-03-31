Adana'da silahlı saldırıda seken saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı - Haberler

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Adana'da silahlı saldırıda seken saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da silahlı saldırıda seken saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı

Adana'da hafif ticari araca yönelik silahlı saldırıda seken saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araca yönelik silahlı saldırıda seken saçmaların isabet ettiği çocuk yaralandı.

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açıldı. Seken saçmalar bu sırada yoldan geçen 11 yaşındaki A.Y'ye isabet etti.

Göğsünden yaralanan A.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli U.Ç'yi yakınlardaki bir evin bahçesinde saklanırken yakaladı. Olayda kullanılan silah da kümeste bulundu.

Gözaltına alınan U.Ç, Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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