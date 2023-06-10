Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da bir kişi tartıştığı amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Adana'da bir kişi tartıştığı amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Güncel Haberler

Adana'da Mehmet Nazmi Simler, tartıştığı amcası Burak Simler'i sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Mehmet Nazmi Simler polis tarafından gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, Mehmet Nazmi Simler (28) ile amcası Burak Simler (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Nazmi Simler, evden getirdiği pompalı av tüfekle amcasına ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan amca Simler, kanlar içinde yığıldı. Simler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü

POLİS GÖZALTINA ALDI

Cinayet şüphelisi Mehmet Nazmi Simler'i gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Seyhan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title