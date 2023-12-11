Adana'da otomobilin tankere çarpması sonucu ölen kişinin kimliği belirlendi

Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kaan Bulut olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kaan Bulut olduğu belirlendi. Bulut'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu arada kazada yaralanan ve tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.