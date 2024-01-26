Üye Girişi
Haberler

Adana'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'da meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli 3 tekerli bisiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

ADANA'da otomobil ile elektrikli 3 tekerli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Batuhan T. yönetimindeki 80 HB 704 plakalı otomobil, Suriye uyruklu Luay El Rabi idaresindeki elektrikli 3 tekerli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle elektrikli bisiklet, kasasından ayrılıp, kaldırıma savrulurken, otomobil ise turunç ağaçlarını devirerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ikiye ayrılan bisikletin kasasının altında kalan sürürücü Luay El Rabi'nin öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta kimliği öğrenilemeyen iki kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Rabi'nin cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Adana Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

27 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Nia Furkan'ı aldattı mı, Nia ile Furkan ayrıldı mı (Nia asansör görüntüleri İZLE)? Amerika ABD parçalanıyor mu, eyaletler (25) ayılıyor mu? CHP Bahçelievler adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Bahçelievler adayı açıklandı mı? CHP Avcılar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Avcılar adayı açıklandı mı? CHP Arnavutköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Arnavutköy adayı açıklandı mı? CHP Beylikdüzü adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beylikdüzü adayı açıklandı mı? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Ocak Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını hangi AVM'de çekiliyor? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! KURANDA GEÇEN ERKEK İSİMLERİ nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de bulunan erkek isimleri ve anlamları nedir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Kazım Ağa diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title