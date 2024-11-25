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Adana'da Ortaokul Öğrencilerine İnternet Güvenliği Semineri

Adana'da Ortaokul Öğrencilerine İnternet Güvenliği Semineri
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Adana'da, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen seminerde 1623 ortaokul öğrencisine internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık kazandırıldı.

Adana'da ortaokul öğrencilerine yönelik internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda seminer verildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü personeli, 18-22 Kasım'da Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki okullarda seminer düzenledi.

İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı seminerlere 1623 ortaokul öğrencisi katıldı.

Etkinliklerde öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Güncel
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