Adana'da köpeğin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında

Adana'nın Kozan ilçesinde apartman bahçesinde köpeğin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şevkiye Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Küpeli (30), 27 Mayıs'ta Kurban Bayramı namazını kılmak için gittiği camiden döndüğü sırada evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Küpeli, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin, Hakan Küpeli'ye saldırması apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Küpeli, gazetecilere, apartmanın bahçesinde köpeğe yiyecek veren kuzeniyle bayramlaşmak için yanına yaklaştığı sırada hayvanın kendisine saldırdığını söyledi.