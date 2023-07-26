Adana'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü

Adana'da bir kahvehane işletmecisi, komşularıyla yaşadığı gürültü meselesi yüzünden tartıştıktan sonra pompalı tüfekle iki kişiyi öldürdü ve intihar etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.

ADANA'da kahvehane işletmecisi Muhammet Ali Binen (22), 'gürültü' meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan komşuları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'u (33) pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Binen'in olay yerine 2 tüfekle geldiği görüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kahvehane işleten Muhammet Ali Binen, birkaç gün önce mekanda yüksek sesli müzik çaldığı gerekçesiyle komşuları Tugay Kopal ve Mahir Palamut ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar arasında husumet oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.