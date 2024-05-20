Adana'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından dün girdiği nehirde kaybolan Yasin Güneş'i arama çalışmaları devam etti.

Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gencin cesedine ulaştı.

Sudan çıkartılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.