Adana'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki Yasin Güneş'in cansız bedeni bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cesedine ulaşıldı. Güneş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından dün girdiği nehirde kaybolan Yasin Güneş'i arama çalışmaları devam etti.
Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gencin cesedine ulaştı.
Sudan çıkartılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.