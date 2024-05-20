Üye Girişi
Haberler

Adana'da kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki Yasin Güneş'in cansız bedeni bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cesedine ulaşıldı. Güneş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Merkez Çukurova ilçesindeki Örcün kamp alanından dün girdiği nehirde kaybolan Yasin Güneş'i arama çalışmaları devam etti.
Çalışmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gencin cesedine ulaştı.
Sudan çıkartılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Yasin Güneş Çukurova Otopsi Güneş Adana Olay Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title