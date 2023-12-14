Adana'da Kahve Zincirine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında
Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin elindeki tüfekle mekana gelip camlara ateş açtığı anlar görüntülendi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana geldiği, masada oturan müşterilerin arasından geçip iş yerinin camlarına ateş açtığı yer aldı.