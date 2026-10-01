Haberler

Adana'da huzur ve güven uygulamasında 66 şüpheli yakalandı, 45 sürücüye ceza yazıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da huzur ve güven uygulamasında 66 şüpheli yakalandı, 45 sürücüye ceza yazıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana genelinde eş zamanlı yürütülen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada 45 sürücüye 1 milyon 245 bin 144 lira ceza uygulanırken, ruhsatsız 11 tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bin 607 personel ve eğitimli köpeklerle eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada durdurulan araçlar kontrol edildi, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Uygulamada ruhsatsız 11 tabanca ve 3 av tüfeği, 5 şarjör, 155 mermi, 18 fişek, 10,7 gram esrar ve 2 bin 241 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 66 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu belirlenen 1 aracın ele geçirildiği, eksikleri tespit edilen 1 aracın da trafikten men edildiği uygulamada, 45 sürücüye farklı ihlallerden 1 milyon 245 bin 144 lira ceza uygulandı.

Uygulamada dronla vatandaşlara bilgilendirici anonslar yapıldı.

Kaynak: AA
Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi Ticaret Borsası Başkanının oğlu çıktı

Afyon’un ünlü sucuk markası tağşiş listesinde: Sahibi tanıdık çıktı
Kayıp oğlu için İstanbul'a giden babanın evinde yangın! 15 yaşındaki Kuzey Yağız 8 gündür aranıyor

Kayıp oğlu için İstanbul'a gitti, arkasından evi yandı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Alanya'da kooperatif yöneticisi yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Denetimlerde 79 şoföre ceza kesildi

Yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Şoförlerin tavrı şaşırttı
Arnavutköy sahilinde İHA alarmı! SAS komandoları bölgeye indi, böyle patlatıldı

Arnavutköy sahilinde İHA alarmı! Patlama anı kamerada
Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğuldu

Portekiz'de arkadaşlarıyla nehre girdi, bir daha çıkamadı
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı