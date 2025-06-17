Adana'da Horoz Dövüşüne Baskın: 5 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

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Yüreğir ilçesinde horoz dövüştürdükleri belirlenen 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira para cezası verildi. Sivil polis tarafından kayda alınan dövüş sonrası iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 5 kişiye, toplam 46 bin 235 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tahsilli Mahallesi'ndeki bir kahvehanede horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını aldı.

Ekipteki bir sivil polis, kahvehaneye müşteri gibi giderek horoz dövüştürenleri gizli kamerayla kayda aldı.

Daha sonra takviye ekiplerin desteğiyle kahvehaneye baskın yapıldı.

İş yerinde horoz dövüştüren 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira para cezası verildi.

Ekipler, iş yeri sahibi M.Y'yi (71), "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "hayvana eziyet" suçlarından gözaltına aldı.

Dövüştürülen iki horoz, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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