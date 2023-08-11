Adana'da Evine Giren Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Tabancalı Saldırıya Uğrayan Genç Ağır Yaralandı

ADANA'da Ali T. (25), evine giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında kasığından vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali T., iddiaya göre evine giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kasığına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ali T., yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ali T., evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali T., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.