Adana'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde 500 gram sentetik uyuşturucu, 5 hap ve pompalı tüfek bulunan şüpheli Ş.K. tutuklandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K'nin evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın