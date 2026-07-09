Yaya geçidinde dolmuşla Ümmü'ye çarpıp, ölümüne neden olan sürücü 2.63 promil alkollü çıktı
Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ümmü Elsun'a dolmuş çarptı. Kazada hayatını kaybeden genç kadının ölüm anı, dolmuşun yol kamerasına yansıdı. Sürücü Mehmet Leventerler ise olay yerinden kaçtı.
KAZA, DOLMUŞUN YOL KAMERASINDA
Adana'da yolun karşısında geçmek isteyen Ümmü Elsun'un (22), Mehmet Leventerler'in (45) dolmuş ile çarpıp, ölümüne neden olduğu kaza anına ait yol kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dolmuşun yol kamerasının kaydında, Leventerler'in kazanın ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.
Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı