Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 28 zanlıdan 15'i tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'a yönelik olarak gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı. 7 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, 6 kişi de savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Operasyon sırasında ruhsatsız silah ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin, 30 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle 6'sı ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 28 zanlıyı 30 Aralık 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
