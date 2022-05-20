Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı - Haberler

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Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı

Adana'da, "Tarımsal Üretimde Teknoloji Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Adana'da, "Tarımsal Üretimde Teknoloji Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ile Yumurtalık Ziraat Odası iş birliğinde Nazmi Tekelioğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde çiftçilere, Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz ile drone ilaçlama firması yetkilileri bilgiler aktardı.

Seminere Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Hülya Saygı, akademisyenler, öğrenciler ve çiftçiler katıldı.???????

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Odası, Yumurtalık, Adana, Güncel, Haberler

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