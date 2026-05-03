Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
V.A'nın kullandığı 01 AYF 212 plakalı otomobil, Bozat Gediği mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan H.Ç. ile Ü.T. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören