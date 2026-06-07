Adana'da bir günde 76 küçükbaş hayvan, bağırsak zehirlenmesinden öldü

ADANA'nın Karaisalı ilçesine besici Hüseyin Kuşdemir'e ait 76 küçükbaş hayvan gün içinde peş peşe öldü. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede hayvanların, iç parazit ve ani yem/yer değişikliğine bağlı bağırsak zehirlenmesinden öldüğü tespit edilirken, besici Kuşdemir ise yetkililerin kendisine sahip çıkmasını istedi.

Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası Meydan mevkisinde besicilik yapan Hüseyin Kuşdemir'in, yem verdiği küçükbaş hayvanları, iddiaya göre bir saat sonra ölmeye başladı. Bir gün içinde 76 küçükbaş hayvanı ölen Kuşdemir, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. Hayvanlardan alınan numuneleri inceleyen Tarım Müdürlüğü veterinerleri, ölümlerin iç parazit ve ani yem/yer değişikliğine bağlı bağırsak zehirlenmesinden kaynaklandığını belirledi. Öte yandan hayvanlarının, yemlerden öldüğünü savunan Kuşdemir, "Yemden sonra hayvanlarım patır patır öldü. Yemleri verirken yanımda iki kişi daha vardı, onlar da duruma şahit. Benim yetkililerden tek isteğim, zararımın karşılanması ve bana sahip çıkılmasıdır" dedi.

Haber : Güven ÖZKUL-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı