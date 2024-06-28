Adana'da 12 iş yerine yasal işlem yapıldı
Adana'da polis ekipleri, internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerine yönelik denetimlerde 12 iş yerine yasal işlem yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların zararlı etkenlerden uzak tutulması için denetimler gerçekleştirdi.
Adana'da polis ekiplerinin yıl içinde internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerine yönelik denetimlerinde 12 iş yeri için yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların zararlı olabilecek etkenlerden uzak tutulması için ticari amaçlı çalıştırılan internet kafe, oyun salonu ve bahis bayilerinde denetim gerçekleştirdi.
Yıl içindeki denetimlerde 54 internet kafe, 185 bahis bayisi ve 12 oyun salonu kontrol edildi.
Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 12 iş yerine yasal işlem yapıldı.