Adana Ceyhan'da tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk öldü, iki kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde tabancayla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan 12 yaşındaki Melek Göçer, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, olay sırasında evde bulundukları belirlenerek gözaltına alınan çocuğun dayısı Hüseyin Can B. ile akrabası Gülizar B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ve Gülizar B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinde 2 Kasım'da tabanca mermisiyle yüzünden yaralanan Melek Göçer, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Olayla ilgili çocuğun dayısı ile bir akrabası gözaltına alınmıştı. Olayın, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA