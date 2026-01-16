Haberler

Ağrı'da 'Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca tutuklandı

Güncelleme:
Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Ağrı Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, uzun bir adalet mücadelesinin ardından etkili bir duruşma yapıldığını ve Yusuf Aydemir'in tutuklandığını belirtti.

'İYİ BİR YARGILAMA YAPILDI'

Ağrı Adliyesi'nin önünde açıklama yapan Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, "7-8 yıllık bir sürecin ardından yürüttüğümüz adalet mücadelesinde çok çetrefilli yollardan geçtik. Bugün hep beraber adalete hizmet ettik. Çok etkili bir duruşma yapıldı. Bugün oldukça iyi bir yargılama yapıldı. Neticede sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar, bu aşamada adli kontrolle serbest kaldı. Süreç devam edecek, duruşma ertelendi. Bu duruşmanın dışında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açtığımız soruşturma çok geniş bir şekilde devam etmektedir. O soruşturmanın da sonucunun gelmesini bekleyeceğiz. Eksik hususlar tamamlandıktan sonra nihai karar mahkeme tarafından verilecektir" diye konuştu.

