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Adalet Bakanı Gürlek, yarın AA Editör Masası'nda fon soruşturması sorularını yanıtlayacak

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda 'fon soruşturması', faili meçhul dosyalar ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin soruları yanıtlayacak. Açıklamalar AA'nın internet sitesinden yayımlanacak, X hesaplarından anlık takip edilebilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Gürlek, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, faili meçhul dosyalar ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Gürlek'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, ayrıca X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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